Jose Mourinho ve Antonio Cassano arasında kriz Teknik direktör Jose Mourinho'dan kendisini sert bir dille eleştiren eski futbolcu Antonio Cassano'ya çok sert açıklamalar geldi.

Eski futbolcu Antonio Cassano, bir dönem formasını giydiği Roma'yı geçen yıl sert bir dille eleştirmişti.

Kendisinin kulüpteki çalışmalarını eleştiren Cassano'ya Portekizli hoca çok sert bir şekilde yanıt verdi.

Serie A ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam edecek olan Portekizli teknik direktör, sözleşmesinin son yılında takımda kalıp kalmayacağı sorusu üzerine, "Arkadaşlarımla ve gazetecilerle geleceğim hakkında konuşmuyorum." cevabını vermişti.

Kulüp CEO'su Berardi'nin birkaç ay önce Jose Mourinho'nun takımda kalacağını söylemesi ile ilgili, "CEO'muz Berardi birkaç ay önce kalacağımı söyledi ancak bu onun yorumu. Sözleşme açısından bir yılım daha kaldı, ancak bazen sözleşmeler en önemei şey değildir." dedi.

29 maçta 8 mağlubiyet gördü

Jose Mourinho'nun öğrencileri, bu sezon çıktıkları 29 maçta 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ligde 53 puanla 3. sırada bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükselen Roma, başarılı bir performans sergiliyor.

Portekizli teknik adam, Cassano'nun verdiği demeçler hakkında ise şunları söyledi:

"Herkes kendi tercihlerini eve eleştirilerini yapmakta özgür ancak Antonio gibiler başkaları hakkında konuştuğunda işler değişiyor. Bazılarımız futbolda çalışıyor, o ise sadece eğlenmek istiyor. Antonio daha önce Roma, Inter ve Real Madrid için oynadı. Madrid'de ceketiyle anılıyor. Roma'da oynamadan bir Süper Kupa kazandı. Inter'de ise bir hazırlık maçında Lombardiya Kupası'nda bile katkı yapamadı. Benim Inter, Real Madrid ve Roma'da neler kazandığımı biliyorsunuz. Onun benimle bir sorunu olabilir. Benim onunla yok. Cassana'ya tek bir şey söyleyeceğim. o 40 yaşında bense 60 yaşındayım ve dikkatli olmalı. Bazen Marko Livaja'lar ortaya çıkıyor ve sonra işler zorlaşıyor."

"Cassano Lombardiya Kupası'nı bile kazanamadı"

Cassano'ya yaptığı ceket göndermesi Cassano'nun Real Madrid'e geldiği dönemde giydiği bir kıyafete gönderme içeriyor.

Öte yandan Mourinho ayrıca Cassano'nun kupa kazanamadığını da söyledi.

"Cassano daha önce Roma, Real Madrid ve Inter forması giydi. Roma'da hiç oynamadan bir Süper Kupa kazandı, Madrid'de ceketiyle anılıyor ve Inter'de Lombardiya Kupası’nı bile kazanamadı. Benim Inter, Real Madrid ve Roma'da neler kazandığımı biliyorsunuz. Onun benimle bir sorunu olabilir. Benim onunla yok."

"Kupalar umrumda değil"

Cassano, BoboTV'de Mourinho'nun söylediklerine şu yanıtı verdi: