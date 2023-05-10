Jose Mourinho'dan PSG yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçında Serie A temsilcisi Roma ile Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, Stadio Olimpico'da karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde Roma'da teknik direktör Jose Mourinho, basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, hakkında çıkan Paris Saint-Germain haberlerinin sorulmasına da cevap verdi. Mourinho, şunları söyledi:

"PSG'den bir ilgi var mı? Eğer beni arıyorlarsa, benimle konuşmadıkları için sanırım beni bulamadılar (Gülerek)!"

Leverkusen'le oynayacakları maça ilişkin Mourinho, şunları dedi:

"Kontra atak konusunda Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri. Bu çok açık. Bu aşamadaki en iyi takımlardan biri. Yarın dengeli bir oyun oynayıp iyi bir sonuç almalıyız."