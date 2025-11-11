Jose Mourinho'dan yönetime transfer talebi!

- Jose Mourinho, ocak transfer döneminde Benfica'dan 5 bölgeye takviye istedi.
- Transfer talepleri sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet olarak belirtildi.
- Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet aldı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, ara transfer dönemi için yönetimden çarpıcı bir talepte bulundu.
Record'un haberine göre; Portekizli teknik adam, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye takviye istedi.
Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transfer istediği kaydedildi.
BENFICA'DA İYİ BAŞLAMADI
Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Mourinho, Portekiz ekibinin başında 12 maça çıktı.
Benfica söz konusu 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
29 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli teknik adam, ligde mağlubiyet yaşamazken Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.