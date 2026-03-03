Serdal Adalı: Beşiktaş'ın geleceği için büyük bir çaba harcıyoruz

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişime imza attı...

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Emmanuel Agbadou, Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Yasin Özcan, Devis Vasquez gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılarda Rafa Silva, Mert Günok ve Tammy Abraham gibi oyuncular ise takıma veda etti.

"BİR ÇİÇEKLE BAHAR GELMEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımda ara transfer döneminde yaşanan bu değişimle ilgili konuştu.

Başkan Adalı, devre arasında yapılan 39 oyunculuk kadro operasyonunun kolay olmadığını belirtti.

Kalıcı bir sistem kurmayı hedeflediklerini söyleyen Adalı, sansasyonel değil takımı hedefe taşıyacak transferlere yöneldiklerini vurguladı.

Sözcü'ye konuşan Başkan Adalı, "Kolay değil 39 futbolcuyu bu kadar sürede hem alıp hem göndermek. Bir çiçekle bahar gelmeyeceğini biliyoruz ama doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU İSİMLERİ BULMAK ÖNEMLİYDİ"

Başkan Adalı ayrıca şunları söyledi:

"Doğru isimleri bulmak önemliydi. Mesele Serkan Reçber yapmış, başkan yapmış meselesi değil. Amacımız bir sistem oturtmak ve biz gitsek bile sistemin devam etmesi. Beşiktaş'ın geleceği için büyük bir çaba harcıyoruz."

"BİZİ HEDEFE GÖTÜRECEK İSİMLERİ BULMAK ZORUNDAYIZ"

"Devre arasında bu kadar nokta atışı transfer etmek kolay değildi ama başardık. Önümüzdeki dönemde de takım oyuncusu olan isimleri kadroya katmak istiyoruz. Başka çaremiz yok. Sansasyonel isimler değil, bizi hedefe götürecek potansiyelli isimler bulmak zorundayız. Bunu yaparken de ekonomimizi düşünmeliyiz.

Ümraniye'deki aile havası ve camianın inancıyla çok daha iyi bir Beşiktaş yolda."