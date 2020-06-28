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    Juventus, Felix Correia'yı istiyor

    Serie A ekibi Juventus, Manchester City'nin genç yeteneği Felix Correia'yı Pablo Moreno karşılığında kadrosuna katıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 14:37
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    Juventus, Felix Correia'yı istiyor #1

    Juventus ile Barcelona geçtiğimiz günlerde Arthur ile Miralem Pjanic'in takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

    İtalyan kulübü bu transferin ardından benzer bir operasyon da Manchester City'nin genç yeteneği Felix Correia için yürütüyor.

    19 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019 yazında Sporting Lizbon’dan Manchester City’ye transfer olmuştu.

    İngiliz ekibi, transferin ardından bu oyuncuyu AZ Alkmaar’a kiralık olarak göndermişti.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

    Sky Sport’un haberine göre Juventus yakında Felix Correia’yı sağlık kontrolünden geçirecek.

    Siyah beyazlı ekip, bu isim karşılığında 18 yaşındaki İspanyol forvet Pablo Moreno’yu Manchester City’ye verecek.

    Juventus, Felix Correia'yı istiyor #2

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