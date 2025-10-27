Kevin De Bruyne, uzun süre sahalardan uzak kalacak

- Kevin De Bruyne, Napoli'nin Inter'le oynadığı maçta sakatlandı ve sağ uyluk kasında ileri derecede yırtık tespit edildi.
- Napoli Kulübü, oyuncunun rehabilitasyon sürecine başlandığını ve yıl bitmeden sahalara dönemeyeceğini açıkladı.
- Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Napoli'ye katılmıştı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Kevin De Bruyne, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Testler sonucunda oyuncunun sağ uyluğundaki kasta ileri derecede yırtık tespit edildi. Futbolcunun rehabilitasyon programına başlandı." denildi.
YIL BİTMEDEN SAHALARA DÖNEMEYECEK
İtalyan basınında çıkan haberlerde, 34 yaşındaki Belçikalı yıldızın yıl bitmeden sahalara dönemeyeceği kaydedildi.
NELER OLMUŞTU?
De Bruyne, Napoli'nin Inter'i 3-1 mağlup ettiği maçta, 33. dakikada takımını öne geçiren penaltı golünü attıktan sonra sakatlanmış ve sağlık ekibinin yardımıyla hastaneye götürülmüştü.
CITY'DEN NAPOLI'YE TRANSFER OLMUŞTU
Premier Lig'de 10 yıl Manchester City forması giyen Belçikalı futbolcu, yaz transfer döneminde Napoli'ye katılmıştı.