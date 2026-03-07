U19 liginde Beşiktaş, Galatasaray'ı tek golle geçti

U19 PAF Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi. Siyah-beyazlıların forveti Ahmet Sami Bircan'ın attığı inanılmaz gol ise maça damga vurdu.
U19 PAF Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.
MAÇA DAMGA VURAN GOL
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Ahmet Sami Bircan kaydetti. Bircan'ın kaydettiği bu harika gol maça damgasını vurdu.
İKİ TAKIMIN PUANI DA 38
Bu sonucun ardından Beşiktaş U19, puanını 38 yaptı. Galatasaray U19'da 38 puanda kaldı.
AHMET SAMİ BİRCAN'IN ATTIĞI GOLDEN KARELER
