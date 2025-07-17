Lamine Yamal, Barcelona'nın yeni 10 numarası oldu

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Lamine Yamal'ın bu başarısı kayıtsız kalmadı.

Barcelona Kulübü, 200 milyon euro piyasa değeriyle dünyanın en pahalı futbolcusu olan Yamal'ı onurlandırdı.

YENİ 10 NUMARA YAMAL

Barcelona, genç İspanyol yıldızının yeni forma numarasını duyurdu.

Yamal'a kulüp tarihinin en önemli numarası olan 10 numara verildi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI, MAAŞINA ZAM YAPILDI

Barcelona, Yamal için imza töreni düzenledi.

Katalan devi, Lamine Yamal'ın sözleşmesini 2031 yılına uzatırken oyuncunun maaşını da 16 milyon euroya çıkardı.

BABAANNESİ İLE KATILDI

Öte yandan gerçekleşen bu törene ise Yamal, babaannesi Fatima ile katıldı.

18 yaşındaki futbolcunun Fas uyruklu büyükannesi ile törene katılması sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

Yamal'ın babaannesini yanından ayırmaması alkışları topladı.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 55 maça çıkan Yamal, 18 gol 21 asistlik katkı sağladı.