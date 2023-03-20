Lazio kaptanı Luis Alberto'dan Jose Mourinho'ya ağır hakaretler Lazio'nun orta saha oyuncusu Luis Alberto, 1-0 kazandıkları Roma derbisinin ardından Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'ya küfürler etti.

İtalya Serie A'nın 27. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Derbi mücadelesinde Lazio ile Roma karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan başkent derbisini kazanan 1-0'lık skorla Lazio oldu.

Lazio, 65. dakikada Mattia Zaccagni'nin ayağından bulduğu golle müsabakadan galip ayrıldı. Bu derbinin ardından Laziolu futbolcular Luis Alberto ve Alessio Romagnoli'nin sözleri İtalyan basınında gündem yarattı.

"Bir daha ağızlarını açamazlar"

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında konuşan kaptan Luis Alberto, şunları söyledi:

"Bugün derbide Roma'yı s...k. Ne zaman derbi maç olsa, öncesinde çeneleri düşüyor. Bu defa öyle bir s....k ki bir daha ağızlarını açamazlar."

"Yapmaları gereken sessiz kalmaktı"

Alberto ayrıca, şöyle konuştu:

"Yapmaları gereken sessiz kalmaktı. Derbiden önce sürekli konuştular, derbide ise hiçbir şey yapamadılar. Tek amaçları rakiplerini kışkırtmak. Sonra da bahanelere sığınıyorlar."

"Biz Roma'dan daha iyiyiz"

Lazio'nun savunma oyuncusu Romagnoli ise şu ifadeleri kullandı: