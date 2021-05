Lille şampiyonluk kupasını aldı

Fransa Lig 1'de şampiyonluğunu ilan eden Lille kupasını aldı. Şampiyonluk kupası milli futbolcumu< Burak Yılmaz'ın elinde yükseldi.

Fransa'da 10 yıl sonra şampiyon olan Lille, Raymond Kopa Stadı'nda oynanan ligin son hafta mücadelesinde Angers'e konuk olmuş ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.

Lille, Angers'ı Jonathan David ve Burak Yılmaz'ın golleri ile mağlup etmişti.

Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Brest'i 2-0 yenmesine rağmen ligi 82 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

KRAL KUPAYI KALDIRDI

Kazanılan şampiyonluğun ardından bugün tören düzenlendi. Düzenlenen törende Lille kupasına kavuştu.

Şampiyonluk kupası, milli futbolcumuz Burak Yılmaz’ın elinde yükseldi.

TARAFTARLARDAN BURAK TEZAHÜRATI

Futbolcular "We are The Champions" şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, "Kral" tezahüratlarıyla sahneye davet edildi.

Keyifli anların yaşandığı törende, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ile diğer futbolcular kupayı kaldırarak şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Futbolcular kupayı kaldırdığı sırada "Burak Yılmaz" sloganları attı.