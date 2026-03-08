Lionel Messi, 900. golüne bir adım daha yaklaştı

MLS'in 3. hafta mücadelesinde Rene Weiler yönetimindeki DC United ile Javier Mascherano'nun çalıştırdığı Inter Miami karşı karşıya geldi.

MT Bank Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, konuk takım Inter Miami oldu.

MIAMI'DEN İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Miami ekibine galibiyeti getiren golleri 17'de Rodrigo De Paul ve 27'de Lionel Messi Kaydetti.

Ev sahibi DC United'ın tek golü ise Thai Baribo'dan geldi.

LİGDEKİ DURUMLARI

Alınan bu sonuçla birlikte Miami, puanını 6'ya çıkardı. DC United ise 3 puanda kaldı.

Inter Miami, gelecek hafta deplasmanda Charlotte ile karşılaşacak. DC United ise Chicago Fire'a konuk olacak.

900. GOLE BİR KALDI

Öte yandan bu maçla birlikte Lionel Messi, kariyerindeki gol sayısını 899'a çıkardı.

Yıldız isim, 1 gol daha atması halinde Cristiano Ronaldo'nun ardından 900 gol barajını geçecek ikinci futbolcu olacak.

2023 yılından bu yana Inter Miami'nin formasını giyen 38 yaşındaki yıldız futbolcu, 91 kez ABD ekibi için mücadele etti.

Messi, bu karşılaşmalarda 80 gol ve 44 asistle mücadele etti.