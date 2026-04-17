Lionel Messi, İspanya'da kulüp satın aldı

Lionel Messi, İspanya 3. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın aldı.

Kulübün açıklamasında, "Bu hamle, Messi'nin Barcelona ile olan yakın bağlarını ve Katalonya'da sporun ve yerel yeteneklerin geliştirilmesine olan bağlılığını güçlendiriyor; bu bağlantı, FC Barcelona'daki yıllarına dayanıyor ve o zamandan beri sürdürülüyor." denildi.

Açıklamada, kulüp tarihinde yeni bir dönemin başladığı belirtilirken bu sürecin hem sportif hem de kurumsal büyümeyi teşvik etmeyi, temelleri güçlendirmeyi ve yeteneklere yatırım yapmayı amaçladığı vurgulandı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Ülkesi Arjantin'le 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan 38 yaşındaki isim, Inter Miami kariyerinde 96 maça çıktı.

15 milyon euro piyasa değerindeki yıldız isim, bu karşılaşmalarda 83 gol ve 44 asistle mücadele etti.

Dünyaca ünlü oyuncu kariyerinde Barcelona ve Paris Saint-Germain formalarını da giydi.