Efeler Ligi'nde play-off final ve 3-4 etaplarının programı duyuruldu

Yayınlama:
Efeler Ligi'nde play-off final ve 3-4 etaplarının programı duyuruldu
Türkiye Voleybol Federasyonu, Efeler Ligi play-off final ve 3-4 etaplarının maç programını belirledi.

Voleybol Efeler Ligi play-off final ve 3-4 etaplarının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, 5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım 2025-26 sezonunun şampiyonu olacak.

Play-off 3-4 etabında ise 3 karşılaşma üzerinden 2 galibiyet alan ekip sezonu üçüncü tamamlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Final etabı

21 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray (TVF Ziraat Bankkart)

24 Nisan:

19.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

27 Nisan:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray (TVF Ziraat Bankkart)

30 Nisan (Gerekirse):

19.00 Galatasaray-Ziraat Bankkart (Burhan Felek)

4 Mayıs (Gerekirse):

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray (TVF Ziraat Bankkart)

3-4 etabı

22 Nisan:

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

25 Nisan:

14.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Ziraat Bankkart)

28 Nisan (Gerekirse):

19.00 Halkbank-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

