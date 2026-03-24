Lionel Messi'nin hedefi yeni dünya rekoru

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, yeni bir rekorla futbol tarihine geçmek istiyor.

Arjantinli yıldız, kariyerinde serbest vuruştan 71 gole ulaştı.

Messi, bu rakamla birlikte serbest vuruşlardan 70 gole imza atan Brezilyalı efsane Pele'yi geride bıraktı.

FRİKİK GOLLERİNDE PELE'Yİ GEÇTİ

Messi, bu alanda zirvede yer alarak futbol tarihine geçmek istiyor.

Futbol tarihinde şu anda en fazla serbest vuruş golüne imza atan isim, 77 golle Brezilyalı eski yıldız Juninho.

TEK RAKİBİ JUNINHO

38 yaşındaki Lionel Messi, kariyerinin kalan bölümünde atacağı 7 golle birlikte serbest vuruştan en fazla gol atan futbolcu olarak da tarihe geçmek istiyor.

Öte yandan Messi, kısa süre önce Nashville maçında bulduğu golle profesyonel kariyerinde 900. gol barajını da geçmişti.