Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Fenerbahçe'de 4 Nisan'da yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısı ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüp, YDK üyelerine gönderdiği mesajla yeni tarihi duyurdu.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, toplantının 18 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

"EK SÜRE İHTİYACI DOĞDU"

YDK üyelerine gönderilen mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün idari ve mali verilerinin, Yüksek Divan Kurulu üyelerimize, her zamanki gibi şeffaflık ve titizlik anlayışımız doğrultusunda, eksiksiz ve bütüncül şekilde sunulabilmesi adına, ilgili kurullarımızın çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ek süre ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, Yüksek Divan Kurulu Toplantımızın 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir."