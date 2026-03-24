Türkiye-Romanya karşılaşmasının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya ile karşılaşacak.

26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleye, Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacağımız mücadeleye günler kala zorlu 90 dakikayı yönetecek hakem de açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Romanya maçında, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.

Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyrill Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Dördüncü hakem ise Benoit Bastien oldu.

Karşılaşmadan galip ayrılacak takım, adını play-off finaline yazdıracak ve Slovakya-Kosova maçının galibiyle Dünya Kupası bileti almak için karşı karşıya gelecek.

2 TAKIMIMIZIN MAÇINI YÖNETTİ

Öte yandan François Letexier'in yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor.

İşte o sonuçlar...

2021/22: Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş

2022/23: Sevilla 2-0 Fenerbahçe