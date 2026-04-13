LNZ Cherkasy - Shakhtar Donetsk maçında hava saldırısı alarmı!

Ukrayna Birinci Futbol Ligi'nin 23. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren LNZ Cherkasy ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, başkent Kiev'in güneyindeki Cherkasy kentinde karşı karşıya geldi.

MAÇTA KAZANAN YOK

Cherkasy Arena'da oynanan ve hava saldırısı alarmı nedeniyle ikinci yarısı 45 dakika geç başlayan maç, 2-2 berabere sona erdi.

DONETSK, LİDERLİĞE DEVAM EDİYOR

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Shakhtar Donetsk, 51 puan ve averajla liderliğini sürdürürken, LNZ Cherkasy ikinci sırada yer aldı.