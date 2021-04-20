Lucescu: Avrupa Süper Ligi projesinin temelinde Amerikalılar var

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Avrupa Süper Lig projesinin futbolun ruhuna tamamen ters olduğunu söyledi.

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol takımımızın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Rumen basınına Avrupa Süper Ligi'ne yönelik görüşlerini anlattı.

"KAZANILAN PARA HİSSEDARLARA DAĞITILACAK"

Deneyimli hoca, Süper Lig projesini kabul edilemez sözleriyle niteleyerek oluşturulan ligin futbol ekonomisine katkısının olmayacağını söyledi. 75 yaşındaki Rumen hoca açıklamasında, "Süper Lig'in temelinde ABD'de yaptıklarını Avrupa'da yapmak isteyen Amerikalılar var. Kazanılan para belli ki hissedarlara dağıtılacak. Tüm futbol endüstrisine bu paraların aktarılacağını hiç sanmıyorum. Bunun bir spor olduğunu unutuyorlar." açıklamasını yaptı.





"FUTBOLUN GÜZELLİĞİNE AYKIRI"

Futbolun iş dünyasının bir parçası olmadığını söyleyen Lucescu, "Bu oyun İngiltere'de işçilerin sporu olarak başladı ve her geçen gün büyüdü. Kitlelerin sporu olarak yoluna devam ediyor. Futbolun güzelliği küçük takımların büyük takımlarla oynamasıydı. Bu diğer ülkelerin evrimini tamamen engelleyecek bir çalışma. Oraya asla ulaşamayacak ülkeler var. Bu, futbol ruhuna tamamen ters." diye konuştu.

Mircea Lucescu, teknik adamlık kariyerini Ukrayna'nın Dinamo Kiev'de sürdürüyor.



