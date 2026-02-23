Luis Suarez bile tutamadı: Lionel Messi hakem odasını bastı

Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi, bu kez saha dışı bir olayla gündemde...

Messi'nin takımı Inter Miami için yeni sezon kabus gibi başladı.

MLS açılış maçında Los Angeles FC karşısında alınan 3-0’lık net mağlubiyet, takımda moralleri altüst etti.

TAKIMI FARKLI SKORLA YENİLDİ

Sakatlığının ardından sahalara dönen Lionel Messi, karşılaşmada beklenen etkiyi yaratamadı.

Arjantinli yıldız, maçın bitmesiyle birlikte karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.

HAKEM ODASINI BASTI

Messi, Luis Suarez'in kendisini durdurmaya çalışmasına rağmen hakem odasına girdi.

Arjantinli futbol yıldızının ne kadar ceza alacağı ise merak konusu...