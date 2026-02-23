Juventus-Galatasaray maçını Portekizli hakem Pinheiro yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Bu zorlu mücadelede, Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.
PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Joao Gonçalves olacak.
Juventus - Galatasaray maçında VAR'da Polonya'dan Tomasz Kwiatkowski, AVAR'da ise Fransa'dan Jerome Brisard yer alacak.
G.SARAY'IN AZ MAÇINDA DÜDÜK ÇALDI
Bu sezon PSG ile Tottenham arasındaki UEFA Süper Kupa finalini de yöneten Pinheiro, geçen sezon Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildiği mücadeleyi de yönetmişti.
Maç 2-1 devam ederken Kaan Ayhan, çift sarı kart ile ihraç edilmişti.
Joao Pinheiro'nun yönettiği maçlarda Türk takımları:
13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19