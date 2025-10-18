Manchester City, Everton'u iki golle geçti

- Manchester City, Premier Lig'in 8. haftasında Everton'u 2-0 yendi.
- Golleri Erling Haaland 58 ve 63. dakikalarda attı.
- City, puanını 16'ya yükseltti.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 58 ve 63. dakikalarda Erling Haaland kaydetti.
Norveçli yıldız, bu sezon takımı ve ülkesi adına oynadığı 13 maçta 23 gol atıp 3 asist yaptı.
SIRADAKİ MAÇLAR
City, bu galibiyetle puanını 16'ya çıkardı. Everton ise 11 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Aston Villa deplasmanına gidecek. Everton ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.