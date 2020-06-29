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    Manchester City, yarı finalde Arsenal'ın rakibi oldu

    Federasyon Kupası çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
    • AA
    • 29.06.2020 - 10:21
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    Manchester City, yarı finalde Arsenal'ın rakibi oldu #1

    Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.

    Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.

    Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.

    YARI FİNALDEKİLER BELLİ OLDU

    Manchester City, Federasyon Kupası'nda Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

    Manchester City, yarı finalde Arsenal'ın rakibi oldu #2

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