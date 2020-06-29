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Manchester City, yarı finalde Arsenal'ın rakibi oldu
Federasyon Kupası çeyrek final maçında Manchester City, Newcastle United'ı deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.
- AA
- 29.06.2020 - 10:21
Manchester City, St. James Park Stadı'nda Newcastle United'a konuk oldu.
Belçikalı futbolcu Kevin de Bruyne'nin 37. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester City ilk yarıyı 1-0 üstünlükle kapadı.
Pep Guardiola'nın öğrencileri, Raheem Sterling'in 68. dakikada attığı golle 2-0 öne geçti ve müsabaka bu skorla tamamlandı.
YARI FİNALDEKİLER BELLİ OLDU
Manchester City, Federasyon Kupası'nda Arsenal, Manchester United ve Chelsea'nin ardından adını yarı finale yazdıran son takım oldu.