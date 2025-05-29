Maradona'nın ölümüne ilişkin dava iptal edildi

AA & Ensonhaber

Arjantin futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın ölümüne dair yürütülen dava, yargı sürecinde yaşanan usulsüzlükler gerekçe gösterilerek mahkeme tarafından iptal edildi.

Kararın merkezinde, davaya bakan yargıç Julieta Makintach’ın devam eden dava süreci sırasında “Justicia Divina” (İlahi Adalet) adlı bir belgeselde yer alması yer aldı. Bu durum, tarafsızlık ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi ve sürecin geçerliliğini yitirmesine yol açtı.

Mahkeme Başkanı Maximiliano Savarino yaptığı açıklamada, Makintach’ın davranışlarının yargılamaya gölge düşürdüğünü belirterek, davanın yeni bir mahkeme heyetiyle baştan görülmesi gerektiğini vurguladı. Karara hem savcılar hem de sanık ve mağdur yakınlarının avukatları destek verdi.

Ancak yerel basında yer alan yorumlara göre bu iptal kararı, Maradona'nın ailesi ve kamuoyunda büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Duruşma salonunda bulunan Maradona’nın kızları Dalma ve Giannina gözyaşlarına hakim olamazken, eski partneri Veronica Ojeda ise adalet mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti.

Dalma Maradona ise yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir yargıcın sorumsuz davranışı nedeniyle duruşmanın aylarca ertelenmesi kabul edilemez. Bu, açık bir adaletsizliktir. Sorun belgeselin içeriği değil, bir hakimin yargı süreci devam ederken buna katılım göstermesidir” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

MARADONA SORUŞTURMASI

25 Kasım 2020’de, Arjantin’in Tigre kentinde hayatını kaybeden Diego Maradona’nın ölüm nedeni "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" olarak açıklanmıştı. Ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ile psikiyatristi Agustina Cosachov’un da aralarında bulunduğu 7 sağlık görevlisi “ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla yargılanıyordu.