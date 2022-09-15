Mergim Berisha'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha, sarı-lacivertli takımdaki günlerinde mutlu olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin 4 milyon euro opsiyonla Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Alman futbolseverler tarafından henüz benimsenmedi.

Augsburg'a imza attıktan sonra Bundesliga'da 2 maça da ilk 11'de çıkan Mergim Berisha, son oynanan Werder Bremen maçında takımı adına galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı. Buna rağmen henüz beklentileri karşılayamadı.

"Bu sezon 8 golü geçemez"

Öyle ki ligde bu hafta oynanacak zorlu Bayern Münih maçı öncesi Mergim Berisha için yapılan bir ankete verilen cevap dikkat çekti.

Bundesliga'da henüz 6 hafta geçilmişken "Mergim Berisha bu sezon 8 gol atar mı?" sorusunun sorulduğu ankete Augsburg taraftarları yüzde 65 gibi yüksek bir oranla hayır cevabını verdi.

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrılan Mergim Berisha, FC Augsburg'a transfer olmasının nedenlerini açıkladı.

"Bundesliga hayalimdi, Fenerbahçe'de mutlu değildim"

“Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi. Augsburg'da bu gerçekleşti. Bunun için gururlu ve minnettarım" diyen 24 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de mutlu olmadığını söyledi.

"İstanbul adımından pişman değilim. Yanıma çok şey alabildim ve iyi deneyimler yaşadım" diyen Berisha, "Yeni bir şey yapmak istediğim açıktı. Takımın kalitesi var. Aç bir takımımız var. Sakatlar geri döndüğünde daha da güçleneceğiz. Küme düşme savaşından daha çok güveniyorum. Bir sezonu endişelenmeden atlatabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.