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Messi'den 699. gol
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Leganes filelerini havalandırarak kariyerindeki 699. golünü kaydetti.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 10:56
La Liga'nın 29. haftasında lider Barcelona, sahasında Leganes'i Kansu Fati ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
699. GOLÜNÜ ATTI
La Liga'da 21. golü atan ve gol krallığı yarışında en yakın rakibi Karim Benzema'nın 7 gol önünde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip ağları havalandırdı.
Messi, Barcelona'da 629, Arjantin Milli Takımı'nda 70 gole imza attı.