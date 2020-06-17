Messi'den 699. gol

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, Leganes filelerini havalandırarak kariyerindeki 699. golünü kaydetti.

La Liga'nın 29. haftasında lider Barcelona, sahasında Leganes'i Kansu Fati ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

699. GOLÜNÜ ATTI

La Liga'da 21. golü atan ve gol krallığı yarışında en yakın rakibi Karim Benzema'nın 7 gol önünde olan Messi, profesyonel kariyerinde 699. kez rakip ağları havalandırdı.

Messi, Barcelona'da 629, Arjantin Milli Takımı'nda 70 gole imza attı.