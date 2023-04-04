Nantes teknik direktörü, oruç tutan oyuncusunu kadro dışında bıraktı Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, savunma oyuncusu Jaouen Hadjam'ın maç günü oruç tutmamasını istediğini, bu talebi reddeden 19 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bıraktığını açıkladı.

Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Nantes ile Reims karşı karşıya geldi. Pazar günü Nantes'in evinde oynanan mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Reims oldu.

Bu mücadelede ise Nantes'ın teknik direktörü Antoine Kombouare, tartışılan bir karara imza attı.

Teknik direktör Kombouare, Cezayirli futbolcu Jaouen Hadjam'ın Ramazan'da orucunu bozma talebini reddetmesi nedeniyle kadrodan çıkardı.

"Maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz"

Kombouare, kariyeri boyunca bir kural koyduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Benim takımımda maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz."

"Maç günü oruç tutmamalısın"

Kombouare, Hadjam'ı kadro dışı bırakma kararı hakkında, şu açıklamaları yaptı:

“Hafta boyunca oruç tutan oyuncularda bir sıkıntı yok. Gerekirse onları desteklemeye hazırım. Kolay bir zaman olmadığını biliyoruz. Ama maç günü oruç tutmamalısın.”

Ayrıca Fransız teknik adam, Nantes'in kadrosundaki diğer Müslüman oyuncuların Reims karşısında oruç tutmamayı kabul ettiklerini söyledi.