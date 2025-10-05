Abone ol: Google News

Napoli, Genoa karşısında sürprize izin vermedi

Napoli, Serie A'nın 6. haftasında evinde Genoa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 05.10.2025 21:07
İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli, Genoa'ya konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

Genoa, 33. dakikada Jeff Ekhator ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Napoli, 57. dakikada Zambo Anguissa ile eşitliği yakaladı. 57. dakikada Rasmus Höjlund ile öne geçti.

NAPOLI, PUANINI 15 YAPTI

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 15 yaptı. Genoa ise 2 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Napoli, Torino deplasmanına gidecek. Genoa, Parma'yı ağırlayacak.

