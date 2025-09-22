Napoli, Pisa'ya şans tanımadı

İtalya Serie A'nın 4. hafta karşılaşmasında Napoli, sahasında ligin yeni ekibi Pisa'yı ağırladı.

Stadio Diego Armando Maradona'da oynanan karşılaşmayı Napoli 3-2 kazandı.

NAPOLI, GALİP GELDİ

Mavi-beyazlılar, ilk yarıyı Billy Gilmour'un 39. dakikada attığı golle önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Pisa, 60. dakikada Mbala N'Zola'nın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı.

Beraberlik golünü kalesinde gören Napoli, hızlı bir reaksiyon göstererek 73. dakikada Leonardo Spinazzola ve 82. dakikada Lorenzo Lucca'nın golleriyle üstünlüğü ele geçirdi.

Deplasman ekibinde Lorran'ın 90. dakikada attığı gol mağlubiyeti önlemeye yetmedi ve Napoli sahadan 3 puanla ayrıldı.

HAFTAYI LİDER BİTİRDİLER

Bu sonuçla birlikte 12 puana yükselen Napoli, 4. haftayı lider olarak tamamladı. Pisa ise 1 puanla küme düşme hattında yer aldı.

Ev sahibi ekibi gelecek hafta Milan'a konuk olurken, Pisa evinde Fiorentina'yı ağırlayacak.