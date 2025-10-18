Napoli, Torino'ya mağlup oldu

- Napoli, Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda Torino'ya 1-0 yenildi.
- Torino'nun galibiyet golünü 32. dakikada Giovanni Simeone attı.
- Bu sonuçla Napoli 15 puanda kalırken, Torino puanını 8'e çıkardı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İtalya Serie A'nın 7. Hafta maçında Napoli, Torino'ya konuk oldu.
Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Torino, 1-0'lık skorla kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Napoli'nin eski oyuncusu Giovanni Simeone kaydetti.
NAPOLI, 15 PUANDA KALDI
Bu sonucun ardından Napoli, 15 puanda kaldı. Torino, puanını 8'e yükseltti.
NAPOLI'NIN RAKİBİ INTER
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.