Napoli, Torino'ya mağlup oldu

Napoli, Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda Torino'ya 1-0'lık skorla yenildi.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 21:10
  • Napoli, Serie A'nın 7. haftasında deplasmanda Torino'ya 1-0 yenildi.
  • Torino'nun galibiyet golünü 32. dakikada Giovanni Simeone attı.
  • Bu sonuçla Napoli 15 puanda kalırken, Torino puanını 8'e çıkardı.

İtalya Serie A'nın 7. Hafta maçında Napoli, Torino'ya konuk oldu.

Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Torino, 1-0'lık skorla kazandı.

Torino'ya galibiyeti getiren golü 32. dakikada Napoli'nin eski oyuncusu Giovanni Simeone kaydetti.

NAPOLI, 15 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Napoli, 15 puanda kaldı. Torino, puanını 8'e yükseltti.

NAPOLI'NIN RAKİBİ INTER

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Napoli, Inter'i ağırlayacak. Torino, Bologna deplasmanına gidecek.

