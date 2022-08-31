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    Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı

    Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı

    Arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynayan Neymar'a Türk bayrağı düştü.
    • 31.08.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 08:59
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    Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı.

    Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi.

    Türk bayrağını bilip testi geçen Neymar bu anları TikTok hesabı ve Instagram Hikaye bölümünde paylaştı.

    Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı İZLE

    Turkey yerine Türkiye dedi

    Ünlü oyuncunun, Turkey yerine Türkiye demesi de dikkatlerden kaçmadı.

    PSG'nin yıldızının görüntüleri, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görerek beğeni topladı.

    Neymar ın Türk bayraklı paylaşımı #1


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