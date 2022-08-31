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Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı
Arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynayan Neymar'a Türk bayrağı düştü.
- 31.08.2022 - 08:48
- Güncelleme : 31.08.2022 - 08:59
Paris Saint-Germain forması giyen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte dünya ülkelerinin bayraklarını bilme oyunu oynadı.
Sıra kendisine geldiğinde Neymar'a Türk bayrağı çıktı ve Brezilyalı oyuncu doğru cevap verdi.
Türk bayrağını bilip testi geçen Neymar bu anları TikTok hesabı ve Instagram Hikaye bölümünde paylaştı.
Neymar'ın Türk bayraklı paylaşımı İZLE
Turkey yerine Türkiye dedi
Ünlü oyuncunun, Turkey yerine Türkiye demesi de dikkatlerden kaçmadı.
PSG'nin yıldızının görüntüleri, Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi görerek beğeni topladı.