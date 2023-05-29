Orkun Kökçü'den ayrılık sözleri: Bu yaz gidebilirim Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, ligde Vitesse'ye 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Milli futbolcu, takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Arne Slot'un sözleşmesinin uzatılmasını değerlendirdi ve "Diğer herkesle olduğu gibi hocamızla da iyi bir ilişkim var." dedi.

Ayrılık açıklaması

Adı önemli takımlarla anılan 22 yaşındaki futbolcu, transfer konusunda ise yeşil ışık yaktı. Orkun Kökçü, "Doğru bir kulüp gelirse, sanırım bu yaz bir adım atmak istiyorum." sözlerini sarf etti.

Orkun Kökçü'nün adı; Arsenal, Liverpool, Sevilla, Manchester United, Benfica ve Paris Saint-Germain gibi önemli ekiplerle anılıyor.

Feyenoord'un bu sezon kazandığı şampiyonlukta önemli isimlerden biri olan Orkun Kökçü, bu sezon süre aldığı 46 maçta 12 gol attı ve 4 asist yaptı.