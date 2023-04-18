Trabzonspor’un 2014-2016 yılları arasında 2 sezon formasını giyen Paraguaylı yıldız Oscar Cardozo 40 yaşında futbol hayatını memleketi Paraguay’da Libertad takımında devam ediyor.
Deneyimli golcü takımı Libertia'nın bu hafta Resistencia'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol birden atarken frikikten attığı klas gol ise yeteneğin hiçbir zaman kaybolmadığını gösterdi.
Emeklilik sorularını kabul etmiyor
Maç sonunda emeklilik sorularını kabul etmeyen Cardozo, yapabildiği sürece topu filelere göndermeye devam edeceğini de belirtti.
Paraguaylı oyuncu bu sezon 12 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.