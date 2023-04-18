Oscar Cardozo'dan enfes gol: Frikiği gerilmeden attı Trabzonspor'un eski oyuncusu Oscar Cardozo, gerilmeden attığı frikik golüyle yeteneğinin hala kaybolmadığını adeta ispat etti.

Trabzonspor’un 2014-2016 yılları arasında 2 sezon formasını giyen Paraguaylı yıldız Oscar Cardozo 40 yaşında futbol hayatını memleketi Paraguay’da Libertad takımında devam ediyor.

Deneyimli golcü takımı Libertia'nın bu hafta Resistencia'yı 4-0 yendiği maçta 2 gol birden atarken frikikten attığı klas gol ise yeteneğin hiçbir zaman kaybolmadığını gösterdi.

Emeklilik sorularını kabul etmiyor

Maç sonunda emeklilik sorularını kabul etmeyen Cardozo, yapabildiği sürece topu filelere göndermeye devam edeceğini de belirtti.

Paraguaylı oyuncu bu sezon 12 maçta 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.