Ozan Kabak: Rakibime tükürmedim

Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın, Werder Bremen maçında yere tükürürken çekilen görüntüleri Almanya'da tartışmalara yol açtı.

Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

18 maçtır kazanamayan Schalke, Bremen'e de 3-1 yenilerek puan cetvelinde son sıraya düştü.

Karşılaşma sonrası sosyal medyaya düşen görüntüler ise ortalığı karıştırdı.

Mücadelenin 26. dakikasında yerde kalan Ludwig Augustinsson'un olduğu bölgeye doğru tükürdüğü görülen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Almanya'da topa tutuldu.

AUGUSTİNSSON: GÜZEL BİR HAREKET DEĞİL

Maç sonunda açıklamalarda bılunan Augustinsson, "Ben fark etmedim ama bu hiç güzel bir hareket değil, futbolun içinde olan bir hareket değil. Fair-play bu değil. Sonunda kırımzı kartı gördü ve biz kazandık." ifadelerini kullandı.

OZAN KABAK: TV'DEKİ AÇI ALDATICI

Tepkilerin ardından art arda tweetler atan Ozan Kabak, "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." ifadelerini kullandı.

"UMARIM BİR SONUCU OLACAKTIR"

Werder Bremen Teknik Direktörü Kohfeldt ise, "Bu hareket kesinlikle futbol sahasına ait olmayan, saçmasapan bir hareket." dedi. Maçı yorumlayan Alman efsane Lothar Matthaus da genç futbolcunun hareketi bilinçli yaptığını iddia ederken, "Ozan Kabak rakibine tükürdü, kesinlikle bilinçli bir hareket, bunu çok açıkça görebiliyorsunuz. Bu sportmenlikten uzak bir hareket, bu yapılabilecek en kötü şey. Umarım sonuçları olur." diye konuştu.

"KARAKTERİNİ BİLİYORUM, BİLİNÇLİ DEĞİL"

Schalke Teknik Direktörü David Wagner ise oyuncusunu korudu ve, "Çok çirkin gözüküyor ancak yüzde 100 eminim ki bu kasıtlı bir hareket değil. Ozan Kabak'ın karakterini biliyorum. Onunla daha sonra konuşacağım." mesajını verdi.

GÖRÜNTÜLERDEN CEZA GELEBİLİR

Almanya'da federasyon, zaman zaman çok net pozisyonlarda izleyerek oyunculara ceza verebiliyor. Maçın son bölümünde kırmızı kart gören Ozan Kabak'ın içinde bulunduğu bu hadise için de fazladan ceza gelmesi gündemde.