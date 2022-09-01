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Papiss Cisse, Amiens'e transfer oldu
Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
- 01.09.2022 - 17:07
Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Papiss Cisse'nin yeni durağı Fransa oldu.
1 yıllık sözleşme
Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.