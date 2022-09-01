Papiss Cisse, Amiens'e transfer oldu

Papiss Cisse, Amiens'e transfer oldu

Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, Papiss Cisse'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye'de Alanyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Papiss Cisse'nin yeni durağı Fransa oldu.

1 yıllık sözleşme

Fransa 2. Lig ekiplerinden Amiens, 37 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



