Paris Saint-Germain, Nice'ı deplasmanda yendi

Fransa Ligue 1 27. hafta maçında Paris Saint-Germain, Nice ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

PARİS SAİNT-GERMAİN, DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

Paris Saint-Germain, deplasmanda oynadığı maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Nuno Mendes, 49. dakikada Desire Doue, 81. dakikada Dro Fernandez ve 85. dakikada Zaire Emery attı.

Paris Saint-Germain'de üçüncü golü atan 18 yaşındaki Dro Fernandez, profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Nice, Youssouf Ndayishimiye'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ligde bir maç sonra kazanan Paris Saint-Germain, puanını 60 yaptı. Paris Saint-Germain, maç eksiğine rağmen ligde liderliği aldı. Nice, 27 puanda kaldı.

Paris Saint-Germain, milli ara dönüşü ligde sahasında Toulouse'yi ağırlayacak. Nice, ligdeki bir sonraki maçında Strasbourg deplasmanına gidecek.