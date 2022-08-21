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    Pique, genç bir kızla görüntülendi

    Gerard Pique ile Shakira arasında uzun süredir devam eden birliktelik aldatma iddialarının ardından sona ermişti. İspanyol isim, şimdi de iddialara göre Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülendi.
    • 21.08.2022 - 10:37
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    Pique, genç bir kızla görüntülendi

    Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, özel hayatıyla bir kez daha İspanyol basının gündeminde.

    Shakira'yı aldattığı iddia edilmişti

    Uzun yıllar boyunca ünlü isim Shakira ile birliktelik yaşayan Pique'nin, ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Shakira, yıldız futbolcu Pique ile yollarını ayırmıştı.

    Ferran Torres'in kız kardeşiyle beraber olduğu iddia ediliyor

    35 yaşındaki stoperin, bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı.

    Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen İspanyol oyuncunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu iddia edildi.

    Pique, genç bir kızla görüntülendi #1

    Ferran Torres, Barcelona'ya yeni katılmıştı

    İspanya Milli Takımı'nda da başarıyla forma giyen 2000 doğumlu Ferran Torres, 2021-2022 sezonunun devre arasında 55 milyon euro karşılığında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmuştu.

    Pique, genç bir kızla görüntülendi #2


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