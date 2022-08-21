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Pique, genç bir kızla görüntülendi

Pique, genç bir kızla görüntülendi

Gerard Pique ile Shakira arasında uzun süredir devam eden birliktelik aldatma iddialarının ardından sona ermişti. İspanyol isim, şimdi de iddialara göre Ferran Torres'in kız kardeşiyle görüntülendi.