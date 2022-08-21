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Pique, genç bir kızla görüntülendi
- 21.08.2022 - 10:37
Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, özel hayatıyla bir kez daha İspanyol basının gündeminde.
Shakira'yı aldattığı iddia edilmişti
Uzun yıllar boyunca ünlü isim Shakira ile birliktelik yaşayan Pique'nin, ünlü şarkıcıyı aldattığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Shakira, yıldız futbolcu Pique ile yollarını ayırmıştı.
Ferran Torres'in kız kardeşiyle beraber olduğu iddia ediliyor
35 yaşındaki stoperin, bu kez de takım arkadaşı Ferran Torres'in kız kardeşiyle birliktelik yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı.
Girona'daki bir festivalde fotoğrafları çekilen İspanyol oyuncunun yanındaki kadının, Ferran Torres'in kız kardeşi Clara Torres olduğu iddia edildi.
Ferran Torres, Barcelona'ya yeni katılmıştı
İspanya Milli Takımı'nda da başarıyla forma giyen 2000 doğumlu Ferran Torres, 2021-2022 sezonunun devre arasında 55 milyon euro karşılığında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmuştu.