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Portekiz'de şampiyon Sporting oldu

Portekiz'de şampiyon Sporting oldu Portekiz'de ligin son haftasında Sporting, konuk ettiği Vitoria Guimaraes'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Braga ile berabere kalan Benfica ise sezonu ikinci sırada tamamladı.