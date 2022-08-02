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    Premier Lig'de VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılacak

    İngiltere Premier Lig'de, VAR odası ile maçın orta hakemi arasındaki konuşmalar karşılaşma sonrası yayınlanacak.
    • 02.08.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 13:22
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    Premier Lig'de VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılacak

    Futbolda VAR sistemi kullanılmaya başlandığından beri maçın hakemi ile VAR hakemi arasında geçen diyaloglar tartışma konusu olmuştu.

    Kulüpler bu konuşmaların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtirken ülke federasyonları bunu istememişti. İngiltere'den konuyla ilgili radikal bir hamle geldi.

    Ses kayıtları dinlenebilecek

    Lig yönetimi, Premier Lig maçlarında VAR odası ile orta hakem arasında geçen diyalogların maç sonrası kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

    Premier Lig CEO'su Richard Masters yaptığı açıklamada, bu kararın büyük bir kesimin desteğini aldığını ifade etti.

    Ayrıca bu konuşmalar, görüntüye izin verilmediği için yalnızca ses olarak paylaşılacak.

    Premier Lig de VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılacak #1

    TFF Başkanı Büyükekşi "Legal değil" demişti

    TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise geçtiğimiz haftalarda VAR kayıtlarıyla ilgili sorulan soruya, "VAR kayıtları, hakem notunda olduğu gibi herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmıyor. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız. İleride bir şey olursa bunu MHK’nın incelemesi için kayıt tutacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

    Premier Lig'de yapılan bu hamle sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun atacağı adım merak ediliyor.

    Premier Lig de VAR kayıtları kamuoyuyla paylaşılacak #2


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