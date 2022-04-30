Real Madrid 35. kez şampiyon

Real Madrid, sahasında Espanyol'u 4-0'la geçip 35. şampiyonluğunu ilan etti.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, evinde Espanyol'u konuk etti.

Santiago Bernabeu’da oyanan maçı ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı. Rodrygo (2), Asensio ve Benzema’nın golleriyle sahadan 3 puanla ayrılan eflatun-beyazlılar, aldığı sonuçla matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

35. şampiyonluk

35. şampiyonluğunu alan Real Madrid, son olarak 2019-2020 sezonunda şampiyon olmuştu. Real, 1 yıl aranın ardından yeniden mutlu sona ulaştı.

Real Madridli futbolcular son düdükle birlikte gelen galibiyetin ardından, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşadı.Real Madrid, 34 hafta sonunda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan topladı. Madrid ekibi, bu sezon 34 maçta 73 gole ulaşırken, tüm lig maçlarında kalede yer Courtois ise 14 maçta kalesini gole kapattı.

Benzema'nın katkısı

En iyi sezonlarından birini yaşayan Karim Benzema, attığı gollerle takımının şampiyonluğunda çok büyük rol oynadı. 34 yaşındaki Fransız forvet, 26 golle gol krallığı listesinde açık ara zirvede yer alırken, 11 de asiste imza attı. Başarılı forvet aynı zamanda Şampiyonlar Ligi’nde de 14 gol attı.