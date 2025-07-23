Real Madrid'in yeni 10 numarası Kylian Mbappe oluyor

Real Madrid'de uzun yıllar süren başarı dolu kariyerini noktalayan Luka Modric, artık Milan forması giyecek.

39 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusunun transferi, İtalyan kulübü tarafından resmiyete kavuşturuldu.

10 NUMARA MBAPPE'NİN

L'Equipe'in haberine göre; Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak.

Fransız yıldız, gelecek sezondan itibaren Real Madrid'de bu ikonik numarayla sahaya çıkacak.

ARDA'NIN GİYECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan sezon öncesinde İspanyol basınında, 10 numaranın genç yıldız Arda Güler'e verileceği yönünde bazı haberler çıkmıştı.

Ancak bu gelişmeyle birlikte Arda'nın efsanevi numarayı devralma ihtimali şimdilik gerçekleşmemiş oldu.

Şu an 15 numara ile sahaya çıkan genç oyuncunun yeni sezonda hangi numarayla sahada olacağı ise merak konusu.