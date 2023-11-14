Riyad Mahrez: Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim Sezon başında Manchester City'den ayrılarak Al Ahli'ye transfer olan Riyad Mahrez, "Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim, çok mutluyum. Fırsatın bir daha gelmeyeceğini hissettim" dedi.

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Yaz transfer döneminde 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında birçok başarı yakaladığı Premier Lig ekibi Manchester City'den Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye imza atan Riyad Mahrez, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Yeni takımından yıllık 50 milyon euro maaş alan ve 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden Cezayirli yıldız, yaptığı tercihten dolayı pişmanlık yaşamadığını ifade etti.

"Suudi Arabistan fırsatının bir daha gelmeyeceğini hissettim"

5 yıl geçirdiği Manchester City'den ayrılmak için doğru zamanı seçtiğini söyleyen Mahrez, şunları dedi:

Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim, çok mutluyum. Manchester City'deki sözleşmemin bitmesine iki yıl vardı, kalabilirdim. Ayrılmak istedim ve bu benim kararımdı. Suudi Arabistan fırsatının bir daha gelmeyeceğini hissettim. Belki de ayrılmak için doğru zamandı. Manchester City'de 5 yıl geçirdim ve her şeyi kazandım. Dürüst olmak gerekirse, içimde yarım kalmışlığa dair bir his kaldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarında oynamadım. Önceki sezonlarda her zaman ilk 11'deydim ve takımım üzerinde büyük bir etkim vardı. Geçen sezonun kötü geçtiğini söyleyemem ama eksik bir şeyler vardı.

"Sonunda ayrılmaya karar verdim"

Kulüp tarafından takımda kalması yönünde istekler aldığını söyleyen 32 yaşındaki yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain, benim kalmamı istedi. Pep Guardiola da öyle. Bunu bana açıkça söylediler. Artıları ve eksileri tarttım. Sonunda ayrılmaya karar verdim.

"Suudi Ligi'nin seviyesi fena değil"

Suudi Arabistan Ligi'nin kalitesi hakkında konuşan Mahrez sözlerini şöyle bitirdi:

Suudi Ligi'nin seviyesi fena değil. Daha da iyiye gitmeye devam edecek. Ben de yeni yeni adapte oluyorum. En iyi oyuncuları almak için her yolu deniyorlar. Gerçekten kalite var ve bence bu sadece başlangıç. Henüz Avrupa ile kıyaslanıp kıyaslanmayacağını bilmiyorum. Ancak bu gidişle yakın gelecekte dünyanın en iyi beş altı liginden biri olacak.

Al Ahli ile 14 resmi maça çıkan hücum oyuncusu, 6 gol ve 7 asistle mücadele ederek beğenileri topladı.