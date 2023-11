Riyad Mahrez: Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim

ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde 35 milyon euro bonservis bedeli karşılığında birçok başarı yakaladığı Premier Lig ekibi Manchester City'den Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye imza atan Riyad Mahrez, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Yeni takımından yıllık 50 milyon euro maaş alan ve 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden Cezayirli yıldız, yaptığı tercihten dolayı pişmanlık yaşamadığını ifade etti.

"Suudi Arabistan fırsatının bir daha gelmeyeceğini hissettim"

5 yıl geçirdiği Manchester City'den ayrılmak için doğru zamanı seçtiğini söyleyen Mahrez, şunları dedi:

Suudi Arabistan'a transfer olduğum için pişman değilim, çok mutluyum. Manchester City'deki sözleşmemin bitmesine iki yıl vardı, kalabilirdim. Ayrılmak istedim ve bu benim kararımdı. Suudi Arabistan fırsatının bir daha gelmeyeceğini hissettim. Belki de ayrılmak için doğru zamandı. Manchester City'de 5 yıl geçirdim ve her şeyi kazandım. Dürüst olmak gerekirse, içimde yarım kalmışlığa dair bir his kaldı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçlarında oynamadım. Önceki sezonlarda her zaman ilk 11'deydim ve takımım üzerinde büyük bir etkim vardı. Geçen sezonun kötü geçtiğini söyleyemem ama eksik bir şeyler vardı.