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    Robert Lewandowski: Messi ve Ronaldo Dünya Kupası'nı hakediyor

    Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı hak ettiğini söyledi.
    • 13.11.2022 - 22:03
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    Robert Lewandowski: Messi ve Ronaldo Dünya Kupası'nı hakediyor

    Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, Dünya Kupası'na sayılı günler kala Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Futbolun ana figürleri Messi ve Cristiano Ronaldo'ydu"

    Lewandowski, 'Messi'ye Dünya Kupası'nın borçlu olduğu söyleniyor. Buna katılıyor musun?' sorusuna yaptığı açıklamada, "Son 10-15 yılı inceleyecek olursak, futbolun ana figürleri Messi ve Cristiano Ronaldo'ydu. Bu Dünya Kupası'nı kim hak ediyor diyecek olursanız, Ronaldo ve Messi hemen aklınıza geliyor. Bunlar efsane oyuncular." dedi.

    Robert Lewandowski: Messi ve Ronaldo Dünya Kupası nı hakediyor #1

    "Ne olacağını tahmin etmek gerçekten imkansız"

    Kupada tahmin edilemez sonuçların olduğunu söyleyen Lewandowski, "Bu futbol. Ne olacağını tahmin etmek gerçekten imkansız. Dramatik ve tahmin edilemez bir oyun." açıklamasını yaptı.

    Robert Lewandowski: Messi ve Ronaldo Dünya Kupası nı hakediyor #2

    "Onun başarıları tekrarlanamaz"

    Lionel Messi'ye özel bir parantez açan yıldız oyuncu, "Onun başarıları tekrarlanamaz. Ve hala inanılmaz hikayesi devam ediyor. Şu an Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kuruyor. Bu onun için büyük bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.

    Robert Lewandowski: Messi ve Ronaldo Dünya Kupası nı hakediyor #3


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