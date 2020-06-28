Ronaldinho sahalara dönmek istiyor

Arjantin basını tarafından, Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun futbola geri dönerek Maradona'nın takımında oynamak istediği ifade edildi.

Sahte pasaport nedeniyle Paraguay'da tutuklanan ve ev hapsi cezasında olan Ronaldinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Arjantin basınından La Plaza'nın haberine göre; futbol hayatına 2015'te nokta koyan 40 yaşındaki Brezilyalı efsane, hapis cezasının sona ermesinin ardından futbola geri dönmek istiyor.

MARADONA'NIN TAKIMINI İSTİYOR

Haberde; Ronaldinho'nun, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata takımında oynamaya sıcak baktığı da ifade edildi.