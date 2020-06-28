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    Ronaldinho sahalara dönmek istiyor

    Arjantin basını tarafından, Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun futbola geri dönerek Maradona'nın takımında oynamak istediği ifade edildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2020 - 14:07
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    Ronaldinho sahalara dönmek istiyor #1

    Sahte pasaport nedeniyle Paraguay'da tutuklanan ve ev hapsi cezasında olan Ronaldinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Arjantin basınından La Plaza'nın haberine göre; futbol hayatına 2015'te nokta koyan 40 yaşındaki Brezilyalı efsane, hapis cezasının sona ermesinin ardından futbola geri dönmek istiyor.

    MARADONA'NIN TAKIMINI İSTİYOR

    Haberde; Ronaldinho'nun, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata takımında oynamaya sıcak baktığı da ifade edildi.

    Ronaldinho sahalara dönmek istiyor #2

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