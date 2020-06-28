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Ronaldinho sahalara dönmek istiyor
Arjantin basını tarafından, Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun futbola geri dönerek Maradona'nın takımında oynamak istediği ifade edildi.
- Haber Merkezi
- 28.06.2020 - 14:07
Sahte pasaport nedeniyle Paraguay'da tutuklanan ve ev hapsi cezasında olan Ronaldinho ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Arjantin basınından La Plaza'nın haberine göre; futbol hayatına 2015'te nokta koyan 40 yaşındaki Brezilyalı efsane, hapis cezasının sona ermesinin ardından futbola geri dönmek istiyor.
MARADONA'NIN TAKIMINI İSTİYOR
Haberde; Ronaldinho'nun, Arjantinli efsane Diego Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata takımında oynamaya sıcak baktığı da ifade edildi.