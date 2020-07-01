Salah: Umarım uzun yıllar Liverpool'da kalırım

Liverpool'un geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve bu sezonki lig şampiyonluğunda önemli pay sahiplerinden biri olan Muhammed Salah, İngiliz ekibinde uzun yıllar kalmak istediğini açıkladı.

Liverpool'un 30 yıl sonra Premier Lig şampiyonluğunda kilit rol oynayan isimlerden Muhammed Salah, İngiliz ekibinde uzun yıllar kalmak istediğini söyledi.

2018'de 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan Muhammed Salah, bu sezon ligde attığı 19 golle takımının en skorer ismi oldu. Liverpool, bitime 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 19. lig şampiyonluğuna ulaştı.

BeIN Sports'a açıklamalar yapan Mısırlı futbolcu, duygularını anlattı ve "Çok mutluyum. 30 yıl sonra lig şampiyonluğunu kazanmamızın ardından duygularımı tarif edemiyorum. İnsanların mutluluğunu görüyorum ve bu hepimiz için çok önemli." diye konuştu.

''UMARIM BURADA UZUN YILLAR KALIRIM''

"Buradaki atmosferi seviyorum." diyen Salah, "Bu yeri seviyorum ve umarım burada uzun yıllar kalırım. Buradaki atmosfer diğer yerlerden farklı. Takım olarak çok iyi uyum sağladık ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Bu devam ettiği takdirde daha büyük başarılara ulaşabiliriz. Bu seviyerimizi sürdürmemiz zor; ancak imkansız değil." ifadelerini kullandı.