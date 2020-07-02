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    Şampiyonlar Ligi yarışı veren Chelsea, West Ham'a takıldı

    İngiltere Premier Lig'in 32'nci hafta karşılaşmasında Chelsea, deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenilerek Şampiyonlar Ligi yolunda darbe aldı.
    • AA
    • 02.07.2020 - 03:42
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    Şampiyonlar Ligi yarışı veren Chelsea, West Ham'a takıldı #1

    Chelsea, Londra Stadı'nda West Ham United'a konuk oldu.

    İki Londra temsilcisinin karşılaştığı derbi maçta Chelsea, 42'nci dakikada William'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

    Ev sahibi takım West Ham United, 45+2'nci dakikada Tomas Soucek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

    Şampiyonlar Ligi yarışı veren Chelsea, West Ham'a takıldı #2

    İKİNCİ YARI

    İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan West Ham United, 51'inci dakikada Michail Antonio'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı.

    Frank Lampard'ın öğrencileri, William'ın 72'nci dakikada kaydettiği golle beraberliği sağladı.

    West Ham United, son dakikaları çekişmeli geçen maçın 89'uncu dakikasında Andriy Yarmolenko'nun golüyle maçı 3-2 kazandı.

    Şampiyonlar Ligi yarışı veren Chelsea, West Ham'a takıldı #3

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Chelsea bu sonuçla 54 puanda kalırken, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 30 puana yükseldi.

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