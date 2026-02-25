Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’ten büyük sürpriz: Son finalist Inter'i elediler!

Mütevazı bir takım, peri masalı dedirtecek türden bir hikaye...

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt rüzgarı esmeye devam ediyor!

Lig aşamasının son 2 maçında Manchester City ve Atletico Madrid'i yenerek sürpriz bir şekilde play-off turu bileti kapan Norveç temsilcisi, bu turda da geçen yılın finalisti Inter'i her iki maçta yendi.

TARİHLERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDİYORLAR

Böylelikle tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bodo/Glimt, turnuvanın son finalisti Inter'i play-off turunda eleyerek destan yazdı.

Bodo, son 16 turunda Manchester City ya da Sporting ile karşı karşıya gelecek.

GEÇEN YILIN FİNALİSTİNİ ELEDİLER

İlk maçta Inter'i sahasında 3-1 mağlup eden Bodo/Glimt, rövanşta dev rakibini İtalya'da da 2-1'le geçerek peri masalına bir sayfa daha ekledi.

Norveç ekibinin bu zaferi tüm dünyada gündeme oturdu.

230 BASAMAK YÜKSELDİ

Öte yandan Bodo/Glimt, son yıllarda Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla UEFA kulüpler sıralamasında 230 sıra birden yükseldi ve 34.'lüğe çıktı.

Norveç ekibi 2021 yılında 264. sırada yer alıyordu.

Öte yandan Bodo/Glimt'in Inter'i elediği maçtaki ilk 11'inin maliyeti göze çarptı.

Norveç ekibine tarihi zaferi getiren ilk 11'in maliyeti sadece 13.2 milyon euro.