Fenerbahçe, Avrupa maçları sonrası kazanamıyor

Fenerbahçe, son üç sezondur Avrupa'da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Liderlik fırsatını kaçıran sarı-lacivertlilerde, dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

Buna göre sarı-lacivertliler, son üç sezondur Avrupa'da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor.

KİŞİLER FARKLI, SENARYO AYNI...

2023-24 sezonunda Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertliler, dönüşünde ligde Sivasspor ile berabere kaldı.

2024-25'te Rangers mağlubiyetinin ardından ligde Samsunspor'u yenemedi.

Bu sezon da Nottingham Forest yenilgisinin ardından Kasımpaşa'ya puan verdi.

3 SEZONDUR AVRUPA DÖNÜŞÜ PUAN VERİYOR 

Sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez evinde puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe'nin ardından Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Ligde yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe'nin 15 galibiyet ve 8 beraberliği var.

