Fenerbahçe, Avrupa maçları sonrası kazanamıyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'ın puan kaybettiği hafta Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Liderlik fırsatını kaçıran sarı-lacivertlilerde, dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı.

Buna göre sarı-lacivertliler, son üç sezondur Avrupa'da mağlubiyet yaşadığı maçların ardından ligde bu aylarda puan kayıpları yaşıyor.

KİŞİLER FARKLI, SENARYO AYNI...

2023-24 sezonunda Olympiakos'a yenilen sarı-lacivertliler, dönüşünde ligde Sivasspor ile berabere kaldı.

2024-25'te Rangers mağlubiyetinin ardından ligde Samsunspor'u yenemedi.

Bu sezon da Nottingham Forest yenilgisinin ardından Kasımpaşa'ya puan verdi.

3 SEZONDUR AVRUPA DÖNÜŞÜ PUAN VERİYOR

Sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon dördüncü kez evinde puan kaybetti.

Sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe'nin ardından Kasımpaşa ile de berabere kaldı.

Ligde yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe'nin 15 galibiyet ve 8 beraberliği var.