CHP'li Görele Belediyesi'nde taciz skandalı: Başkan Dede'nin kızı konuştu

CHP yine bir cinsel taciz skandalı ile gündemde.

Skandalın adresi, bu kez Giresun'un Görele ilçesi...

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, bir kız çocuğuna sosyal medya uygulamaları üzerinden taciz içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

Mağdur kız ve ailesinin savcılığa başvurmasıyla ortaya çıkan skandal kapsamında Dede hakkında, Görele Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SERBEST KALDI, İTİRAZLA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği mahkeme tarafından ilk etapta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekrar mahkemeye çıkarılan Dede, Türk Ceza Kanunu’nun 105’inci maddesinde düzenlenen "bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz" suçlaması kapsamında tutuklandı.

CEZAEVİNE GİRDİ

Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken Dede’nin, adliyenin arka kapısından çıkarıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolü için Espiye Devlet Hastanesi’ne götürülen Dede, işlemlerinin ardından Espiye L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Dede hakkında, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenirken yeni bir gelişme yaşandı.

KIZI MESAJLARI KENDİSİNİN YAZDIĞINI SÖYLEDİ

Dede'nin kızı, söz konusu mesajları kendisinin yazdığını söyledi.

16 Şubat'ta bir psikolojik danışman, 112'yi arayarak Hasbi Dede'nin 15 yaşındaki kızı A.D.'nin, seans sırasında söz konusu taciz mesajlarını kendisinin attığını söylediğini iddia etti.

Bunun üzerine Dede'nin kızı ve eşinin savcılıkta ifadesi alındı.

"ŞARJDAKİ TELEFONDAN BEN YAZDIM"

Dede'nin 15 yaşındaki kızı ifadesinde, mağdur kız T.T.'yi tanıdığını, onun sevgilisine karşı platonik duygular beslediğini ve mağduru "rezil etmek" amacıyla babasının şarjdaki telefonunu alarak Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajlaştığını, daha sonra ise mesajları ve uygulamaları sildiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık, siber inceleme bulgularının bu beyanla çeliştiğini belirterek A.D.'nin 'uygulamaları sildim' dediğini ancak telefona el konulduğunda uygulamaların aktif olduğu belirledi.

Ayrıca A.D.'nin telefonunda, babasına yönelik yazılan ve suçu itiraf niteliği taşıdığı öne sürülen mesajın ise delil oluşturmak amacıyla sonradan yazılmış olabileceği değerlendirildi.