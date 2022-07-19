Sebastian Haller testis kanserine yakalandı

Borussia Dortmund'un yeni golcüsü Sebastian Haller'in testisinde tümör olduğu tespit edildi. Sarı-siyahlılar, 28 yaşındaki Fildişili yıldızın kamptan ayrıldığını ve Dortmund'a döndüğünü duyurdu.

Bundesliga ekibi yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Bad Ragaz kasabasında sürdüren Alman ekibi yaptığı açıklamada 28 yaşındaki oyuncunun kamptan ayrıldığını ve Dortmund'a geri döndüğünü duyurdu.

Borussia Dortmund, Ajax'tan Haller'i bu yaz 31 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

“Tümör keşfedildi”

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki BVB eğitim kampından erken ayrılmak zorunda kaldı ve şimdiden Dortmund'a geri döndü. 28 yaşındaki oyuncu, Pazartesi sabahı antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğinden şikayet etti. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında, gün boyunca testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Sebasitian Haller'in takımdaki günleri yapılacak detaylı sağlık kontrolleri sonrasında belli olacak.