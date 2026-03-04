Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçında da yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 sona eren maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti.

Viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak.

ZEKİ MURAT GÖLE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.